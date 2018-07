Trio uruguaio tira o sono de Julio César

BELO HORIZONTE - Nenhum jogador da seleção brasileira conhece tão bem quanto Julio Cesar o trio de ataque formado por Luis Suárez, Edinson Cavani e Diego Forlán – sem nenhuma dúvida, o ponto forte da seleção do Uruguai. E o goleiro está preocupado. Pouco acionado nos três primeiros jogos do Brasil na Copa das Confederações (com exceção do segundo tempo da partida contra a Itália), Julio acredita que terá de ser decisivo nesta quarta-feira.

O jogador mais velho da seleção brasileira na competição conhece muito bem Forlán porque jogou com ele na Internazionale. Além disso, defendendo o clube de Milão ele enfrentou Cavani várias vezes e, pelo Queens Park Rangers, da Inglaterra, teve de encarar Suárez.

“São três atacantes fortíssimos”, avaliou Julio Cesar. “São jogadores que podem decidir individualmente uma partida em um piscar de olhos. O Suárez, por exemplo, foi o melhor atacante do Campeonato Inglês na última temporada, ou um dos melhores. E o Cavani vem mantendo a regularidade na Itália (no Napoli).”

Quanto a Forlán, o que mais preocupa Julio são os chutes de longa distância. Por dois motivos: a qualidade que o atacante do Internacional tem no chute e o fato de a bola usada na Copa das Confederações não ser muito amiga dos goleiros (quando chutada com força, ela faz zigue-zague no ar). “Eu disse antes do torneio que não iria falar nada sobre a bola”, lembrou Julio Cesar, ainda traumatizado pela encrenca em que se meteu quando criticou a bola da Copa do Mundo de 2o10. “Mas não tem jeito, é nítido. No jogo contra a Itália, o Balotelli chutava de qualquer lugar por causa disso. E o Forlán é muito perigoso nos chutes, pois pega bem na bola com as duas pernas.”

Como o Uruguai não faz boa campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 e foi atropelado pela Espanha na primeira fase da Copa das Confederações, não são poucos os brasileiros que acreditam que o jogo de amanhã, no Mineirão, será tranquilo para o Brasil. Por experiência própria, o goleiro não concorda com isso. E não descarta que o primeiro finalista do torneio só seja conhecido no último recurso.

“Eu me lembro que na Copa América de 2004 nós só ganhamos do Uruguai nos pênaltis, e na de 2007 foi a mesma coisa”, comentou o goleiro, que foi titular do time na Copa América de 2004 e não participou da edição seguinte do torneio. “Contra o Uruguai, é sempre muito equilibrado, muito apertado.”

Muito grato. Julio Cesar escancarou ontem sua gratidão por Luiz Felipe Scolari e Carlos Alberto Parreira, responsáveis por sua volta à seleção brasileira. Com Mano Menezes, o goleiro revelado pelo Flamengo sabia que suas chances de ir à Copa do Mundo eram ínfimas, mas tudo mudou para ele quando o gaúcho caiu e a veterana dupla assumiu o controle.

“Pesou, eu acho, o fato de eu já ter trabalhado um pouco com o Felipão e bastante com o Parreira. Isso foi muito importante para eu estar aqui, e agora é comigo. Preciso retribuir a confiança da comissão técnica.”

Como o próprio Julio diz, a próxima Copa será sua última chance de ser campeão mundial. Caso realize o sonho, ele concretizará uma redenção inacreditável para alguém que foi apontado como culpado pela eliminação do Brasil no Mundial de 2010. “No dia seguinte ao daquela derrota para a Holanda, cheguei a pensar em parar de jogar. Mas isso passou logo, pois me apoiei na minha família. Não seria um jogo que iria destruir minha carreira.”