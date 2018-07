Triste com Felipão, Pierre rejeita retorno ao Palmeiras

O treinador alega que preferiu emprestar Pierre para que ele pudesse jogar mais e readquirir ritmo, já que voltava de uma cirurgia na planta do pé. O volante não aceitou a justificativa, por entender que poderia ter continuado no clube e readquirido a forma por lá mesmo. Alguns jogadores não gostaram de sua saída. Pierre deixou o Palmeiras bastante chateado, por acreditar que poderia ajudar a equipe.

Ao chegar no Atlético, ele contou com o apoio da torcida desde o início, o que o fez aprender a gostar do clube. Para piorar, o volante se assustou ao ver Felipão criticando o elenco palmeirense na imprensa e isso só reforçou a sua vontade em não voltar ao clube, pelo menos enquanto o treinador estiver lá.

O problema, porém, é que o seu contrato de empréstimo vence no final do ano e o Atlético está com dificuldades para mantê-lo. A proposta inicial consistia em pagar uma parte em dinheiro e ainda emprestar o lateral-direito Rafael Cruz e prorrogar o empréstimo do atacante Ricardo Bueno, que se encerra no meio do Campeonato Paulista. Porém, Felipão recusou.

O treinador avisou que aceita liberar o volante se o time mineiro aceitar emprestar dois dos três atletas: o meia Bernard, o volante Richarlyson ou o atacante Neto Berola. A proposta foi recusada e o Atlético ofereceu o meia Daniel Carvalho. A negociação está paralisada.