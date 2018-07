Troca de Alexandre Pato por Jadson provoca racha no Corinthians

SÃO PAULO - A troca de Alexandre Pato por Jadson caiu como uma bomba no Corinthians. Conselheiros e dirigentes alinhados com a situação criticaram vários pontos da negociação. O principal deles: o fato de Pato defender um rival e ter metade dos rendimentos pagos pelo Corinthians. E não será pouca coisa. O atacante recebe R$ 800 mil por mês, entre salário e direitos de imagem. Pelo acordo, os clubes dividirão esse valor.

Juvenal Juvêncio, presidente do São Paulo, confirmou que o pagamento será dividido em 50%. E o Corinthians ainda terá de pagar os salários de Jadson - cerca de R$ 250 mil mensais. "Estamos trocando dois artistas sem nenhum prejuízo financeiro para a instituição. Não gastaremos um centavo a mais", comemorou Juvenal.

Mario Gobbi, ainda antes da partida contra o Bragantino, na quarta-feira, disse que o Corinthians estava interessado em fazer um bom negócio para o clube, independentemente da rivalidade entre as equipes. "Não posso pensar com o coração."

Não é esse, no entanto, o pensamento das principais lideranças do clube. Na quinta-feira, em nota oficial, Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, ressaltou que não participa das decisões tomadas pela diretoria alvinegra - exceto as referentes ao Itaquerão - e que, portanto, não teve nenhum tipo de envolvimento com a negociação "do jogador Alexandre Pato".

A troca tem vários detalhes interessantes. Um deles é a irreal multa de R$ 1 milhão caso o São Paulo queira escalar Pato contra o Corinthians, que ainda poderia rescindir o contrato. E o São Paulo teria de avisar o rival 48 horas antes.

Jadson, por outro lado, não vai poder enfrentar seu ex-clube até o fim deste ano, quando terminaria seu contrato com o São Paulo, que queria ampliar essa restrição para dois anos, mas não conseguiu. O meia assinou contrato de dois anos com o Corinthians, que dividirá seus direitos econômicos em 50% entre clube e jogador.

Já Pato foi para o São Paulo por empréstimo de dois anos. Como ele pertence ao Corinthians até 2016, foi feita uma outra cláusula contratual que trata de uma negociação com o exterior. Pelo contrato de empréstimo, o São Paulo só tem de liberar o jogador caso o Corinthians receba uma proposta de, no mínimo, 15 milhões de euros (R$ 48,5 milhões), valor pago há um ano para tirá-lo do Milan. Essa quantia só valerá na próxima janela, no meio de ano. Se a oferta chegar em dezembro, o valor cairá para 10 milhões de euros (R$ 32 milhões). Para o São Paulo faturar com a venda, um clube teria de pagar mais de 15 milhões pelo atacante. Nessa situação, o Tricolor ficaria com 10% do lucro.

O Corinthians dividiu os 15 milhões a serem pagos por Pato em três parcelas. A primeira foi paga pelo clube no ato da compra. A segunda quem bancou foi o Tottenham, da Inglaterra, por causa da venda de Paulinho. E cabe também ao clube inglês pagar a última parcela ao Milan.

EM CAMPO

Jadson ainda não pode estrear pelo Corinthians nesta rodada. Talvez no clássico contra o Palmeiras, domingo, dia 16. Já a situação de Pato é mais complicada. Ele só poderá jogar na Copa do Brasil e o primeiro jogo do São Paulo na competição será no dia 12 de março, contra o CSA. No caso de o Tricolor não passar direto, o jogo de volta será em 9 de abril. Entre a Copa do Brasil e as primeiras rodadas do Brasileiro, Pato terá só quatro jogos para convencer Felipão de que merece ir à Copa. A convocação da seleção está marcada para 7 de maio.