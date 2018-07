Troca de direção no Flamengo para renovação de atletas A troca na diretoria do Flamengo está emperrando as negociações de renovação de contrato de jogadores como o lateral-direito Léo Moura e o meia Renato Abreu. Os atletas saíram para as férias sem saber se continuam no time na próxima temporada. Isso porque nem mesmo o responsável pelas conversas, o diretor de futebol Zinho, sabe se vai ficar no clube.