Troca de técnico muda postura do Palmeiras

Cinco meses depois da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta a receber o Corinthians no Allianz Parque com uma situação muito diferente no elenco, mas sem mudanças nos bastidores. A diretoria mantém a saga nos tribunais para tentar impugnar a decisão, sob o argumento de interferência externa na arbitragem.

Para este mês, o clube aguarda um novo julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Em agosto, o Palmeiras conseguiu com que o órgão aceitasse o pedido para avaliar o caso, depois de revés na esfera estadual.

O elenco teve conversas dias atrás justamente sobre a final do Paulista. “É questão da diretoria, a gente não pode carregar isso para sempre, porque, querendo ou não, isso pode ficar no nosso subconsciente”, disse o zagueiro Luan.

Pelo menos em campo o Palmeiras de setembro é diferente daquele time de abril. O técnico Roger Machado saiu e veio Luiz Felipe Scolari, com outra proposta de jogo. A equipe atual tem a defesa mais consistente e busca o gol com mais paciência e troca de passes.

O goleiro Weverton e o zagueiro Edu Dracena ganharam vaga e o meia Lucas Lima perdeu espaço. A equipe vive a estabilidade dos bons resultados recentes, a esperança de estar bem em três competições diferentes e a confiança de revezar titulares e manter bom desempenho. Continua, no entanto, o temor de que tanto favoritismo possa atrapalhar.