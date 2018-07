Troféu da Copa do Mundo começa turnê pelo Velho Continente

MADRI - Depois de passar por lugares exóticos, como Índia, Taiti e Turquia, o troféu da Copa do Mundo chega, nesta segunda-feira, ao território da atual campeã, a Espanha. A chegada da taça em Madri foi discreta. Em evento fechado, um grupo seleto de torcedores puderam tirar fotos ao lado do troféu.

A Espanha venceu a Copa do Mundo de 2010 e é a atual campeã mundial, mas isso não faz com que a confiança dos espanhóis esteja em alta. A Copa das Confederações serviu como um termômetro do atual time montado pelo técnico Vicente Del Bosque e o resultado não foi o esperado: depois de passar pela Itália em disputa de pênaltis, a Espanha perdeu a final para o Brasil de forma vexatória, numa partida em que pouco lembrava a seleção campeã.

Vinda do Canadá, a taça fica em terras espanholas até terça-feira, quando parte rumo à Itália. Nesta fase, o Tour da Taça passará pelos países com mais tradição no futebol - entre eles, Alemanha, Inglaterra e França.