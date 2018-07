Troféu da Copa do Mundo ganha réplica de chocolate

SÃO PAULO - A proximidade da Copa do Mundo aquece o mercado de marketing esportivo e impulsiona o lançamento de produtos alusivos ao torneio. Nesta terça-feira, a Garoto, uma das patrocinadoras da Fifa, lançou uma réplica da taça do Mundial feita de chocolate. O evento, realizado no estádio do Pacaembu, contou com a presença do cantor sertanejo Michel Teló, garoto-propaganda da marca.

O lançamento da réplica do troféu em chocolate faz parte de uma série de ações da Garoto para a Copa do Mundo, que inclui o sorteio de 2.400 ingressos em todas as cidades sede e de 2.400 Brazucas, a bola oficial do torneio. A empresa planeja gastar R$ 200 milhões em marketing até o evento.

“Com essa réplica do troféu, pretendemos atingir o público que não é comprador de ovo de Páscoa”, disse o gerente executivo de marketing esportivo do Grupo Nestlé, André Barros.

A réplica tem 25 cm de altura (o original mede 36 cm) e pesa 300 gramas. O produto chegará ao mercado em março e custará entre R$ 50 e R$ 55.