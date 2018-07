Troféu da Copa do Mundo inicia viagem de 150 mil quilômetros pelo planeta

SÃO PAULO - Em solo brasileiro até este final de semana, o troféu da Copa do Mundo inicia no domingo uma viagem que percorrerá outros 87 países até retornar ao Brasil em abril, cerca de dois meses antes de a bola rolar para a maior competição do futebol mundial. O Tour da Copa foi lançado na quinta-feira, em evento que contou com a presença de ex-campeões mundiais, no Rio.

Durante os 267 dias de viagem, o troféu percorrerá quase 150 mil quilômetros, distância equivalente a mais de três vezes a circunferência da Terra. O troféu poderá ser visto em países com tradição no futebol, como Espanha, Argentina e Inglaterra, e em países cuja participação em uma Copa do Mundo ainda é um sonho distante, casos de Vanuatu - onde estará na próxima semana - e Bangladesh.

Promovido pela Fifa em parceria com a Coca-Cola, uma das patrocinadoras mais antigas da entidade, o Tour da Copa está em sua terceira e mais longa edição. Além de exibir o troféu e permitir fotos ao lado dele, o Tour contará ainda com a exibição de uma animação com histórias da Copa do Mundo e exposições interativas.