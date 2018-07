Troféu de vice e medalhas do Palmeiras seguem à espera na FPF

Com relações rompidas com a FPF (Federação Paulista de Futebol), o Palmeiras ainda não foi sequer buscar o troféu pelo vice-campeonato e as 40 medalhas de prata entregues ao segundo colocado do campeonato. Os objetos continuam na sede da entidade, na Barra Funda, à espera de uma solução para o impasse.

No domingo, depois do apito final, os palmeirenses se retiraram em direção ao vestiário e não ficaram para a cerimônia de premiação, por determinação da diretoria do clube.

No dia seguinte, o Palmeiras não enviou ninguém à festa dos melhores do Paulistão, apesar de contar com oito dos 11 eleitos para a seleção do torneio.

Na FPF, a ordem é esperar a poeira baixar e não tomar nenhuma atitude que possa gerar ainda mais atritos com o filiado.