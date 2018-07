O tropeço do São Paulo diante do Juventude na semana passada pela Copa do Brasil serve como lição para o Palmeiras na partida de hoje contra o Botafogo-PB no Allianz Parque. Sem citar o nome do rival, o atacante Dudu afirmou que a equipe paulista está preparada para enfrentar um rival da Série C do Campeonato Brasileiro na estreia de hoje. O Palmeiras é o atual campeão do torneio.

“Vi alguns jogos da Série C, eles estão em terceiro no grupo. É um time bom, tanto que está nas oitavas. Tivemos uma lição uns dias atrás, que um time da Série C ganhou de um da Série A”, afirmou o palmeirense.

Essa precaução, no entanto, vai até a página 2. Para não comprometer os planos no Campeonato Brasileiro, prioridade nas palavras do técnico Cuca, o Palmeiras vai entrar com um time misto. “Vamos tentar conciliar ambos (os torneios). A princípio, se for pensar em importância, há 22 anos o Palmeiras não ganha o Brasileiro. Se pudesse escolher, escolheria o Brasileiro. Enquanto a gente puder ir tocando as duas competições, sem prejuízo, tem de ir tocando”, disse o técnico Cuca.

Os jogadores que serão poupados, no entanto, não foram divulgados. Zé Roberto, Tchê Tchê e Jean devem ficar fora. Gabriel Jesus está na seleção e Fernando Prass se recupera de uma cirurgia no cotovelo direito. Com isso, nomes pouco utilizados devem ser escalados. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras defende a liderança com três pontos de vantagem sobre o Flamengo (43 a 40), mas só voltará a atuar na próxima semana, contra o São Paulo.

Por ter jogado a Libertadores neste ano, o time de Cuca entra diretamente nas oitavas de final. O adversário, por sua vez, já passou por três etapas e superou Linense, River (PI) e Ceará. É a primeira vez que o Botafogo vai tão longe na competição.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO-PB

PALMEIRAS - Jaílson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Moisés e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Erik e Dudu.

Técnico: Cuca

BOTAFOGO-PB - Michel Alves; Edson, Plínio, Marcelo Xavier e David Luiz; João Paulo, Djavan, Henik e Sapé; Warley e Carlinhos Técnico: Itamar Schülle.

ÁRBITRO - Dewson Fernando da Silva (Fifa).

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.

HORÁRIO - 19h30.

TRANSMISSÃO - SporTV e PPV.