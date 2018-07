'Trouxemos o primeiro jogador palestino a jogar no Chile'

Como foi a formação e o início da história do clube?

O time foi formado em 1920. Curiosamente, foi fundado em Osorno (a 945 km da capital chilena) e não em Santiago. Na ocasião, havia uma Olimpíada em que jogavam imigrantes de várias nacionalidades e aí nasceu nossa organização. Alguns anos depois, tornou-se um time profissional e, em 1955, tivemos nossa primeira conquista nacional. Em 1978, quando Elias Figueroa jogava por nós, fomos campeões também, o que aumentou nossa popularidade.

Por que os palestinos decidiram ir para o Chile?

Os imigrantes palestinos começaram a chegar em 1890. Até 1905, houve uma grande quantidade de imigrantes que vinham, principalmente, por dois motivos. Primeiro, para escapar do Império Turco Otomano e segundo, em busca de novas oportunidades. Pensavam que vir para a América era uma boa alternativa. Uns pararam no Peru, outros foram à Bolívia e ao norte do Chile, muitos que não tinham parentes ou conhecidos acabaram ficando em cidades como Viña del Mar e Valparaíso, enquanto outros foram para Santiago. Posteriormente, seguiram chegando palestinos. Eles se estabeleciam onde estavam seus amigos e familiares. Em muitos casos, pessoas que já estavam estabelecidas mandavam buscar seus parentes para que viessem ajudar em seus negócios e em seus empreendimentos que, a princípio, eram bastante simples. Vieram com pouco dinheiro, mas muita vontade de trabalhar.

Como foi a integração da colônia palestina com a comunidade chilena?

Os palestinos integraram-se ao país de forma muito concreta. Casaram-se com chilenos e chilenas e não se fecharam em suas crenças. Em sua maioria, eram católicos apostólicos romanos e não ortodoxos ou muçulmanos, como muitos pensam. Isso fez com que pudessem se integrar em um país que naquela época era majoritariamente católico.

Como é a representatividade do clube perante a comunidade palestina?

No Chile, temos cerca de 350 mil descendentes de palestinos da primeira, segunda e terceira gerações. Somos a maior coletividade árabe palestina fora da Palestina no mundo. Isso faz com que nossa torcida seja principalmente de descendentes de palestinos, mas vários chilenos nos seguem e apoiam, isso ficou especialmente claro quando fomos campeões, em 1978. Naquela ocasião, conquistamos um grupo de pessoas que sente muita simpatia por nosso clube.

Na Palestina muita gente acompanha o clube?

O clube gera muito interesse. É a única instituição fora da Palestina que leva esse nome no mundo. Os palestinos vivem uma situação muito complicada. Seguir-nos é uma válvula de escape em seu dia a dia. Temos muitos relatos de pessoas que nos acompanham de lá. Há alguns meses, trouxemos um jogador da seleção palestina. Foi o primeiro jogador palestino a jogar no Chile. Esperamos que essa seja a porta de entrada para seguir com o intercâmbio de jogadores e nos sentimos muito orgulhosos por tê-lo conosco.