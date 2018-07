TSE nega pedido de criação de Partido Nacional Corinthiano

O TSE negou, por unanimidade, pedido de registro do Partido Nacional Corinthiano (PNC). O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a sigla não cumpriu os requisitos legais para sua criação. Uma associação de torcedores do Corinthians queria criar um partido para o time.

A legenda, segundo informou ministro Henrique Neves, protocolou um pedido de registro desacompanhado de quase todos os documentos necessários. Henrique Neves afirmou ainda que deu um prazo de 10 dias para que essas exigências fossem preenchidas. Isso, contudo, não aconteceu.

O pedido oficial para a criação do partido foi feito em agosto. O PNC possui um site e explica qual seria a função do partido: "O Partido Nacional Corinthiano nasce para construir um nova forma de organização social, esportiva e democrática, inspirada no respeito à dignidade humana, liberdade e igualdade de oportunidades."