Tubarão vence a Ferroviária e dispara na liderança do Grupo A16 da Série D

O Tubarão-SC disparou na liderança do Grupo A16 da Série D do Campeonato Brasileiro ao vencer a Ferroviária-SP, por 1 a 0, neste domingo à tarde, pela terceira rodada. O time catarinense manteve os 100% de aproveitamento, com nove pontos, deixando o paulista com apenas dois pontos, em terceiro lugar e cada vez mais longe da classificação.

Isso porque só o primeiro colocado de cada grupo garante sua vaga automaticamente, além de mais 15 segundo melhores colocados. Com os jogos deste domingo, o primeiro turno já acabou e faltam apenas três rodadas. O Cianorte-PR tem quatro pontos após vencer por 1 a 0 o Novo Hamburgo, lanterna com um ponto.

O São José-RS também manteve os 100% ao vencer fora o Prudentópolis-PR, por 2 a 1. Ficando com nove pontos no Grupo A17, contra três do time paranaense. O Brusque tem seis e o Mogi Mirim nenhum. O Iporá-GO também tem nove pontos no Grupo A10, após vencer fora o Dom Bosco-MT, por 1 a 0. O Brasiliense tem seis, seguido por Corumbaense-MS, três e Dom Bosco-MT nada.

No Grupo A6, o Itabaiana-SE, com seis pontos, perdeu os 100% ao cair fora por 1 a 0 na Paraíba diante do Treze, agora líder com sete pontos. O Campinense-PB confirmou a liderança do Grupo A8 ao vencer, por 2 a 1, e fora de casa o Flamengo-PE. Em São Luis (MA), o Moto Clube-MA fez a lição de casa ao bater o Altos-PI por 1 a 0. Desta forma lidera o Grupo A4 com nove pontos e desponta como favorito à vaga.

MAIS JOGOS

A rodada vai ser completada na segunda-feira com três jogos. O Mirassol-SP enfrenta o Internacional, em Lages (SC), pelo equilibrado Grupo A15. O time paulista tem quatro pontos, um a mais que seu adversário. Ambos não querem deixar o Caxias-RS escapar, uma vez que lidera com sete pontos após golear o Nova Iguaçu, por 4 a 1.

No interior baiano, o Vitória da Conquista recebe o Santa Rita-Al, num duelo de lanternas do Grupo A9, respectivamente, com um e nenhum ponto. Pelo Grupo A1, outro confronto entre os piores: o Macapá-AP, sem pontuar, recebe o Baré-RR, com um ponto.

Confira os jogos da terceira rodada:

Domingo

Americano-RJ 1 x 2 Uberlândia-MG

Independente-PA 2x 0 Santos-AP

Interporto-TO 2 x 3 Ferroviário-CE

Moto Club-MA 1 x 0 Altos-PI

Guarani de Juazeiro-CE 1 x 1 Imperatriz-MA

ASA-AL 3 x 3 Central-PE

Sergipe-SE 2 x 1 Jacuipense-BA

Flamengo-PE 1 x 2 Campinense-PB

Treze-PB 1 x 0 Itabaiana-SE

URT-MG 1 x 2 Macaé-RJ

Caxias-RS 4 x 1 Nova Iguaçu-RJ

Cianorte-PR 1 x 0 Novo Hamburgo-RS

Tubarão-SC 1 x 0 Ferroviária-SP

Prudentópolis-PR 1 x 2 São José-RS

04 de Julho-PI 0 x 2 Cordino-MA

São Raimundo-RR 3x 1 Real Desportivo-RO

Nacional-AM 0 x 1 São Raimundo-PA

ASSU-RN 2 x 1 Sparta-TO

Dom Bosco-MT 0 x 1 Iporá-GO

Novo FC-MS 1 x 0 Ceilândia-DF

Rio Branco-AC 3 x 4 Manaus-AM

Barcelona-RO 3 x 1 Plácido de Castro-AC

Segunda-feira

18h

Vitória da Conquista-BA x Santa Rita-AL

20h

Macapá-AP x Baré-RR

20h30

Inter de Lages-SC x Mirassol-SP