Tuca Guimarães monta time titular da Portuguesa para estreia no Série A2 paulista

Após um ano que terminou com o rebaixamento para o Campeonato Brasileiro da Série D - a quarta divisão nacional -, a Portuguesa se prepara para reconquistar o seu prestígio ao menos no futebol paulista. Para isso, o técnico Tuca Guimarães segue trabalhando com o elenco e já tem em mente o time que deve ir a campo na estreia da Série A-2 do Campeonato Paulista. O adversário vai ser o Barretos, às 10 horas deste domingo, no estádio do Canindé, em São Paulo.

No time titular, o único conhecido da torcida será o goleiro Douglas, remanescente da última temporada e que está no clube desde as categorias de base. A tendência, porém, é que no decorrer do campeonato ele perca a posição para o experiente Ricardo Berna, que estava sem clube após rescisão com o Fortaleza no final do ano passado e foi contratado na última quarta-feira.

Ricardo Berna não pode estrear porque ainda aguarda a regularização de seus documentos. A situação é a mesma do meia argentino Mateo Bustos, contratado junto ao Rampala Juniors, do Uruguai, e do volante Sandro Silva, que disputou a última temporada pelo Oeste.

Ainda existe a expectativa de que Sandro Silva e o argentino sejam liberados até esta sexta-feira, esperança que não se estende à situação de Ricardo Berna, já que ele foi o último a ser contratado.

A Portuguesa pode ir a campo com Douglas; Bruninho, Everton, Vinícius e Thiago Feltri; Dinho, Bruno Farias, Tarik e Michel; Danilinho e Adilson.