Tuchel mantém dúvida sobre Neymar e prevê dificuldades para o PSG na Sérvia

Neymar ainda é dúvida para a partida decisiva do Paris Saint-Germain na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, o time francês enfrenta o Estrela Vermelha, em Belgrado, na Sérvia, e uma vitória o classifica às oitavas de final. Mas o técnico alemão Thomas Tuchel não garantiu o brasileiro em campo, pois ele ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa direita.

"Ele deve jogar se estiver tudo bem. Temos que atacar, seja pelo meio, pelos lados. Todos os jogadores são importantes para o time", afirmou Tuchel em entrevista coletiva nesta segunda-feira no estádio Marakana, na capital sérvia.

Neymar, que já foi desfalque no empate por 1 a 1 contra o Strasbourg na última quarta-feira, segue sentindo a lesão na coxa direita que sofreu no 2 a 2 contra o Bordeaux, no domingo anterior. O brasileiro não treinou no último domingo, em Paris, e por isso ficou a dúvida sobre a sua participação contra o Estrela Vermelha. Tuchel até já pensou em uma equipe no esquema tático 3-4-3 sem o craque. O trio de ataque seria formado assim por Di María, Cavani e Mbappé.

Outra preocupação do treinador é a força que o time sérvio tem quando joga em seu estádio. Nesta fase de grupos, empatou sem gols contra o Napoli e surpreendentemente derrotou o Liverpool por 2 a 0. Com quatro pontos, não tem mais chances de classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões, mas pode ir à Liga Europa em caso de vitória sobre o Paris Saint-Germain.

"Ganhar aqui é um grande desafio. Nós respeitamos o nosso oponente... Temos que ter uma grande performance amanhã (terça-feira)", completou Tuchel.