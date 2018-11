Tuchel tranquiliza torcedores do PSG e diz que Neymar e Mbappé vão encarar Liverpool

Para alívio de todos os torcedores do Paris Saint-Germain, o brasileiro Neymar e o francês Mbappé estarão em campo na partida decisiva do clube na Liga dos Campeões da Europa contra o Liverpool, na próxima quarta-feira, em Paris, pela quinta rodada da fase de grupos. O técnico alemão Thomas Tuchel tratou de tranquilizar a todos na entrevista coletiva desta sexta, na véspera do duelo contra o Toulouse, em casa, pela 14.ª rodada do Campeonato Francês. Os dois atacantes não jogarão neste final de semana.

"Eu falei hoje (sexta-feira) com o médico e os jogadores e penso que eles vão jogar (contra o Liverpool). Eles estão fazendo um tratamento intensivo. Não sei se vão estar 100%, mas espero que sim. Hoje ainda é sexta-feira e, como disse, não tem chance de jogar amanhã (sábado), mas as mensagens aqui são positivas para jogarem contra o Liverpool. Neste momento acho possível", disse.

Neymar sofreu uma lesão no músculo adutor (virilha) da perna direita logo no início da partida da seleção brasileira contra Camarões, na última terça-feira, na Inglaterra - o atacante sentiu dores na região ao chutar a bola e pediu substituição. Já Mbappé machucou o ombro direito ao cair de mal jeito após tentar um drible no goleiro Campaña, do Uruguai, em amistoso da França no mesmo dia.

Tuchel lamentou que as contusões tenham acontecido no momento em que os jogadores serviam as suas seleções nacionais. "Nós temos nosso objetivo de jogo e controlamos os minutos de nossos jogadores para que não fiquem machucados. Mas posso compreender que eles jogam pela equipe nacional como os melhores jogadores e são objetivos diferentes. Temos que encontrar a solução. É complicado e difícil administrar isso", comentou.

Os atacantes continuaram nesta sexta-feira o trabalho de recuperação. De acordo com os médicos, os dois deverão ir ao campo neste final de semana para treinamentos físicos. Na segunda-feira, testes com bola serão feitos.

O Paris Saint-Germain precisa vencer o Liverpool para entrar na zona de classificação do Grupo C da Liga dos Campeões. O clube parisiense tem cinco pontos, após quatro jogos, e já pode ser eliminado da competição caso perca para o time inglês e o Napoli ganhe do Estrela Vermelha, na Itália.