Tucumán recebe visita de jogador do São Paulo antes de partida contra o Palmeiras

O Atlético Tucumán, da Argentina, vai enfrentar o Palmeiras nesta quarta-feira pela Copa Libertadores com sentimento de luto e com apoio extra. O time tenta renovar a lista de façanhas internacionais recentes incentivado pela torcida e por um jogador da seleção argentina para superar duas mortes ocorridas na madrugada desta terça-feira.

Quatro torcedores da equipe viajavam de carro de San Miguel de Tucumán para São Paulo para acompanhar a partida. Ainda no território argentino o carro do grupo bateu com um caminhão que transportava soja e dois ocupantes morreram. O acidente mexeu com o elenco e fez o Palmeiras manifestar apoio em mensagem publicada nas redes sociais.

Antes do embarque para São Paulo o elenco se despediu da cidade para o jogo decisivo em um ambiente de festa. Uma caravana seguiu a delegação pelas ruas da cidade e lotou o aeroporto local. O Tucumán disputa pela primeira vez uma competição internacional e mesmo se não avançar às oitavas de final da Copa Libertadores, terá ao menos o direito de disputar a Copa Sul-Americana.

Já na capital paulista o elenco recebeu a visita do lateral-direito Julio Buffarini. O jogador do São Paulo defendeu o Tucumán entre 2010 e 2011 e foi ao hotel onde a delegação está concentrada. O visitante posou para fotos, cumprimentou antigos colegas e passou confiança na véspera da partida decisiva em que a equipe precisará bater o Palmeiras por no mínimo dois gols de diferença para se classificar.

Curiosamente a equipe de Buffarini será o próximo compromisso do Palmeiras. O São Paulo recebe no Morumbi, sábado, o Alviverde pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.