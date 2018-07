Tudo mundo aliviado no São Paulo SÃO PAULO - Assim que o jogo contra o Cruzeiro acabou, os jogadores do São Paulo se abraçaram no gramado do Independência e mostraram o quanto a equipe precisava da vitória. Foi um alívio para um time que tem vivido de crise em crise. Até o presidente Juvenal Juvêncio deu as caras para parabenizar os jogadores. Segundo o atacante Luis Fabiano, autor do primeiro gol da tarde, a presença do cartola foi muito importante para o elenco.