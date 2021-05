Tudo o que você precisa saber sobre a Copa América no Brasil

Após Colômbia e Argentina serem descartadas, a Conmebol anunciou que a próxima edição da Copa América será disputada no Brasil. Desta forma, o Estadão destaca tudo o que você precisa saber sobre o evento, que acontecerá entre 13 de junho a 9 de julho. As cidades-sede ainda não foram divulgadas. Nem todas as indicações foram tomadas pela Conmebol. Veja o que já sabemos:

Porque a Conmebol tirou a Copa América da Colômbia e Argentina?

A Conmebol tirou a competição da Colômbia e da Argentina por motivos diferentes. O futebol de seleções saiu da Colômbia porque o país vive uma convulsão nacional das pessoas contra seu governo, com manifestações de ruas e confrontos com a polícia em várias cidades. No caso da Argentina, a Confederação Sul-Americana de Futebol tirou o torneio do país devido ao aumento de casos de contaminação e mortes da covid-19.

Por que o Brasil foi escolhido como nova sede?

Na manhã desta segunda-feira, a Conmebol se reuniu com os representantes das dez seleções sul-americanas para tomar uma decisão. O Brasil foi escolhido porque a CBF se candidatou após pedir autorização para o governo dos Estados e para o presidente Jair Bolsonaro. Todos concordaram.

Como vai ficar a tabela das partidas da Copa América?

Os jogos vão seguir, a princípio, a tabela já definida, com início em 13 de junho (veja a tabela). O Brasil, agora sede, pode trocar o nome do seu grupo, de B para A. O país-sede principal sempre ocupa a primeira chave para fazer a partida de abertura.

Quais cidades do Brasil receberão os jogos da Copa América?

As cidades-sede do Brasil ainda não foram definidas. Estão no páreo Manaus, Brasília, Natal e Recife para os jogos das fases preliminares. Há interesse de que o Maracanã, no Rio, receba a final.

Haverá público nos jogos da Copa América? E venda de ingressos?

Todos os jogos de futebol no Brasil estão sendo disputados sem a presença de público. Ocorre que a Conmebol não descarta a possibilidade de reunir torcedores dos países finalistas no Maracanã, como ocorreu com a decisão da Libertadores entre Palmeiras e Santos, com 5 mil convidados. Nada foi definido ainda sobre presença de púbico ou venda de ingressos.