Tudo pronto para a festa do Palmeiras no Pacaembu pela Libertadores

SÃO PAULO - O Palmeiras está a 90 minutos de conseguir a classificação para as oitavas de final da Libertadores da América com uma rodada de antecedência, algo que há um mês parecia impossível. Para conquistar esse objetivo, basta derrotar nesta quinta-feira o Libertad, às 19h15, no Pacaembu.

No dia 6 de março, o Palmeiras perdeu para o Tigre por 1 a 0, na Argentina, e ficou em uma situação muito delicada. E a coisa piorou no dia seguinte, quando uma confusão provocada por torcedores no aeroporto de Buenos Aires elevou a tensão a níveis quase insuportáveis.

Tirando forças não se sabe de onde, o Alviverde se recuperou e nesta quinta tem as condições ideais para fazer uma grande atuação e conquistar a vaga. O time vive uma excelente fase e contará com a volta de importantes titulares e com o apoio em massa dos torcedores, que vão lotar o Pacaembu. Os 35 mil ingressos colocados à venda para os torcedores palmeirenses foram comercializados. "Jogar com o apoio da torcida é o melhor combustível. Eles sabem que teremos doação em campo. É legal saber que estamos resgatando a autoestima e a confiança do torcedor", disse Gilson Kleina.

O grande desafio do treinador será manter a equipe com os pés no chão, sem entrar na euforia dos torcedores, que só aumentou após o Tigre vencer o Sporting Cristal. Com esse resultado, qualquer vitória basta para o Palmeiras se classificar.

A partida marcará a volta de Henrique e Wesley, que se recuperaram de problemas musculares. A principal preocupação de Kleina é o lado direito do ataque do Libertad, setor que tanto trabalho deu à defesa alviverde no primeiro jogo, que terminou em vitória paraguaia por 2 a 0, em Assunção. Mendieta e Nuñez terão atenção especial.

A preocupação é tamanha que Marcelo Oliveira vai atuar como lateral-esquerdo para reforçar a marcação no setor. Se por um lado conta com a volta de Nuñez, que estava machucado, o Libertad não terá o atacante Velázquez, suspenso.

PALMEIRAS X LIBERTAD

PALMEIRAS - Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Marcelo Oliveira; Márcio Araújo, Charles, Souza e Juninho (Ronny); Wesley e Vinícius. Técnico: Gilson Kleina.

LIBERTAD - Muñoz; Moreira, Benegas, Benítez e Mencia; Guiñazú, Aquino, Samudio e Mendieta; Nuñez e Guevgeozian. Técnico: Rubén Israel.

Árbitro - Daniel Fedorzuck (URU); Horário - 19h15 (de Brasília); TV - Fox Sports; Local - Pacaembu, em São Paulo (SP).