'Tudo que não precisávamos', diz Petros sobre saída de Pinotti do São Paulo

O volante Petros lamentou a saída de Vinícius Pinotti do departamento de futebol do São Paulo. O ex-diretor pediu demissão na manhã desta quarta por divergências com o presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

+ Pinotti pede demissão da diretoria de futebol do São Paulo

"Foi uma grande surpresa", disse Petros, ao Sportv, em evento beneficente no estádio do Nacional, na capital paulista. "Não sei o que aconteceu. Mas era tudo que a gente não precisava, um presente de Natal desses, depois de um ano tão complicado."

Petros exaltou a relação dos jogadores com a diretoria tricolor e disse ter sido avisado pelo próprio Pinotti. "Eu estava no vestiário quando vi a notícia. O Vinicius me mandou uma mensagem que não fazia mais parte do grupo. Mas ele era importantíssimo. Não posso opinar porque não sei o que aconteceu, mas ele era um cara que estava 100% dedicado ao projeto do São Paulo."

Diferentes hipóteses tentam explicar o motivo da saída de Pinotti do São Paulo e a "gota d'água" da relação com Leco. Uma delas é de que o ex-diretor não teria gostado do presidente tricolor ter tido uma conversa privada com dirigentes do Cruzeiro, que estariam interessados em Lucas Pratto.

Outra dá conta de que Pinotti insistia na demissão de Dorival Junior e que teria procurado, por conta própria, o técnico Jair Ventura, do Botafogo, para verificar a possibilidade de que ele fosse contratado no Morumbi em 2018. A divergência sobre o comando técnico do time, portanto, teria sido o motivo da decisão do então diretor.

Sem Pinotti, o São Paulo começa a pensar em possíveis substitutos. O perfil buscado é de um profissional com experiência de gestão e que tenha forte ligação com futebol. Raí é apontado como o favorito a substituir Vinicius. Cafu, Zetti e Leonardo também são nomes citados nos corredores do Morumbi.