Túlio jogará em preliminar para chegar ao gol 1.000

Nas contas próprias, Túlio tem 993 gols. Em busca da marca histórica, ele entrará em campo neste sábado, às 15h30, no Engenhão, contra o Boavista, na preliminar do jogo do time profissional contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão, marcado para três horas depois.

"Queríamos um jogo de estreia do Túlio que tivesse uma marca especial. Realizar uma rodada dupla na nossa casa era a oportunidade que esperávamos. Vamos reeditar na tarde de sábado as históricas partidas do futebol carioca quando os aspirantes jogavam em rodada dupla com o time principal", explicou o diretor de marketing do Botafogo, Marcelo Guimarães.

Os planos iniciais do Botafogo e de Túlio foram frustrados quando o Tupi, de Juiz de Fora (MG), cancelou o primeiro amistoso, que aconteceria na cidade mineira, em meados de setembro. Depois disso, o clube carioca optou por não inscrever Túlio no Brasileirão, frustrando o sonho dele de fazer o gol 1.000 na competição, em jogo oficial.