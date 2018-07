Túlio Maravilha marca 3 em amistoso e fica perto do milésimo gol

RIO - Túlio Maravilha ficou mais perto do 1000.º gol neste domingo. O atacante veterano marcou três vezes na vitória do time sub-23 do Botafogo sobre o Santos de Angola, por 3 a 2, em amistoso disputado no Caio Martins nesta manhã. Com os gols, o jogador de 43 anos ficou a apenas dois do milésimo.

Diante de apenas 300 torcedores convidados, Túlio não teve dificuldades em balançar as redes três vezes, duas delas em cobranças de pênalti. Por suas contas, o atacante soma agora 998 gols em sua longa carreira. O jogador, que se recusa a anunciar a aposentadoria antes de alcançar a marca de 1000 gols, já passou por cerca de 40 times em 26 anos.

Neste domingo, Túlio abriu o placar em cobrança tranquila de pênalti marcado após toque de mão do zagueiro dentro da área. O time visitante empatou aos 14. Mas o atacante deixou o Botafogo na dianteira novamente ao marcar belo gol aos 42. Após lançamento, ele driblou o defensor e mandou no canto.

Com mais dois gols na conta, Túlio voltou motivado para o segundo tempo. Depois de novo empate do Santos de Angola, no início da segunda etapa, o atacante garantiu a vitória do sub-23 do Botafogo nos minutos finais do amistoso. Aos 40, ele converteu mais outro pênalti e se aproximou da marca histórica.

Após quatro partidas neste retorno ao Botafogo, Túlio agora aguarda pelo próximo jogo, que pode garantir o 1000º gol, em suas contas. Nem o clube nem o atacante anunciaram data e adversário do confronto.