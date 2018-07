Túlio marca 2 pelo Botafogo e se vê a 5 do milésimo gol

CAMPOS - O atacante Túlio deu um novo passo para atingir o milésimo gol da sua carreira, segundo as suas próprias contas, ao marcar duas vezes pela equipe sub-23 do Botafogo na vitória por 4 a 1 sobre o Rio Branco-RJ, no Estádio Godofredo Cruz, em Campos, na noite da última quinta-feira.

O ídolo de 43 anos de idade balançou as redes cobrando dois pênaltis e chegou a 995 gols ao total, de acordo com a sua matemática, depois de ter retornado ao clube pelo qual se consagrou como fruto do projeto "Túlio a 1000", iniciado em agosto.

Carismático e com o bom humor de sempre, Túlio comemorou de forma efusiva os dois gols que marcou na noite da última quinta e chegou a subir no alambrado para ser saudado pelos torcedores, que marcaram presença em bom número ao Estádio Godofredo Cruz.

Túlio ainda fez um terceiro gol no confronto desta quinta em chute de fora da área, mas o tento acabou sendo anulado depois de o árbitro da partida assinalar uma falta para o próprio Botafogo e não dar a lei da vantagem na jogada. O fato provocou vaias dos torcedores, que foram ao delírio também quando o mesmo Túlio driblou o goleiro adversário e foi derrubado na área, aos 45 minutos do segundo tempo. E a estrela do título brasileiro de 1995 pelo Botafogo foi para a bola, marcou e subiu no alambrado para comemorar.

Outra atração do amistoso desta quinta foi o duelo entre Túlio e o zagueiro Odvan, que atuou por anos no Vasco e hoje defende o Rio Branco carioca. Eles reeditaram um confronto que travaram com rotina nos anos de 1990.

Desde que voltou ao Botafogo com a missão de alcançar o seu gol 1.000, Túlio vem sofrendo para atingir o seu objetivo. O primeiro amistoso que faria, diante do Tupi-MG, em setembro, acabou sendo cancelado por falta de pagamento do time mineiro. No mês seguinte, ele não conseguiu marcar na derrota por 1 a 0 para o Boavista, no Engenhão, antes de voltar a passar em branco na vitória por 1 a 0 sobre o Cachoeiro-ES, no Espírito Santo.