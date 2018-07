Túlio Souza quer retribuir apoio recebido no Botafogo

"Joguei a temporada inteira machucado no Coritiba, cheguei sem condições, mas o Botafogo teve paciência comigo. Procuro recompensar a cada dia, treino aqui e até em casa, me cuido como pessoa e atleta. Quero retribuir o máximo possível, ganhar títulos. Tenho um sentimento um pouco de dívida, pretendo quitá-la o mais rapidamente possível", afirmou.

Túlio Souza espera vencer a disputa com Edno para substituir o contundido Lúcio Flávio no clássico com o Fluminense, pelas semifinais da Taça Rio. ""Estou preparado fisicamente e psicologicamente para uma decisão. Se for a opção, estarei bem mais preparado do que no ano passado. A vida é um aprendizado, você fica mais maduro, mais pronto", disse.