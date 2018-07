Túlio vai à terra de Roberto Carlos pelo projeto do milésimo gol

RIO - Depois de estrear o projeto que tenta ajudar o atacante Túlio a chegar aos mil gols na carreira numa derrota por 1 a o para o Boavista, sábado passado, no Engenhão, o Botafogo marcou mais um amistoso para o seu time de aspirantes. No próximo sábado, o veterano de 43 vai a Cachoeiro do Itapemirim (ES), terra do cantor Roberto Carlos, para jogar contra o time local, o Cachoeiro.

Para o projeto "Túlio a Mil", o Botafogo montou um time sub-23 que joga junto com Túlio, 20 anos mais velho. Por enquanto com 993 gols na sua conta, o atacante pretendia se aproximar do milésimo com a ajuda do time dos aspirantes e depois tentar marcar o gol histórico em jogo oficial. Mas como o clube teve dificuldades para agendar os primeiros amistosos, o cronograma foi perdido e ele acabou não sendo inscrito no Brasileirão.

Apesar do desempenho decepcionante contra o Boavista - Túlio só teve uma chance de gol sob sol forte em jogo que começou às 15h30, praticamente sem público - o atacante, sempre folclórico, está otimista em marcar gol no Espírito Santo.

"Passei em branco, mas vou compensar. Essa dificuldade mostra a seriedade do projeto. Minha média é de um gol por partida, então estou devendo. Mas no próximo jogo vou fazer dois. Até dezembro quero fechar essa conta no Engenhão com uma grande festa para o milésimo. Será o grand finale", promete Túlio. A partida será sábado, às 16h, no Estádio Moreira Rabelo. Os ingressos vão custar R$ 20,00. O