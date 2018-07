Tunísia avança após dois empates no Grupo B da Copa Africana

Após cinco empates em seis jogos, foram definidos nesta segunda-feira os dois times classificados para as oitavas de final da Copa Africana de Nações pelo Grupo B. Tunísia e República Democrática do Congo ficaram no 1 a 1 nesta segunda-feira e avançaram juntas. Cabo Verde e Zâmbia ficaram pelo caminho após mais um 0 a 0.

A República Democrática do Congo (ex-Zaire) e Cabo Verde terminaram empatados com três pontos, sem ganhar nem perder após três rodadas. Os congoleses ficaram à frente porque marcaram dois gols, enquanto Cabo Verde só fez um.

O resultado que definiu a chave foi a vitória da Tunísia sobre a Zâmbia, por 2 a 1, na quinta-feira passada, pela segunda rodada. Os tunisianos terminaram com cinco pontos, enquanto a Zâmbia, campeã de 2012, também na Guiné Equatorial, foi eliminada com dois pontos.

As quartas de final terão um confronto curioso entre os vizinhos Congo e República Democrática do Congo. Já a Tunísia vai enfrentar a dona da casa Guiné Equatorial. Os dois jogos acontecerão no sábado.