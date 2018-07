Tunísia e África do Sul vencem pelas Eliminatórias

Com esse resultado, a África do Sul chegou a cinco pontos, assumindo a primeira colocação do Grupo A. A Etiópia, que tem quatro, pode recuperar a ponta neste domingo, quando recebe a lanterna Botsuana. A República Centro-Africana segue com três.

Pelo Grupo B, a favorita Tunísia recebeu Serra Leoa, venceu por 2 a 1, e manteve os 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos. Serra Leoa, com quatro, aparece na segunda colocação. Cabo Verde, surpresa da última Copa Africana de Nações, também está neste grupo, e enfrenta Guiné Equatorial no domingo atrás o primeiro ponto.

Já Burkina Fasso, vice-campeã africana em janeiro, corre agora contra o tempo para tentar jogar a Copa no Brasil. A equipe, que perdeu seus dois primeiros jogos nas Eliminatórias, em junho, venceu a primeira neste sábado, fazendo 4 a 0 em Níger. Mas a liderança do Grupo E segue com o Congo, que chegou a nove pontos depois de vencer o Gabão por 1 a 0.

As Eliminatórias Africanas estão num estágio no qual existem dez grupos de quatro times cada. Só os campeões avançam para um mata-mata que definirá os cinco representantes do continente na Copa.