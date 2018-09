Tunísia ganha e lidera Eliminatórias da Copa Africana; Costa do Marfim vence a 1ª

Uma das representantes da África na Copa do Mundo da Rússia - caiu logo na fase de grupos ao perder para Bélgica e Inglaterra e derrotar apenas o Panamá -, a seleção da Tunísia entrou em campo pela primeira vez desde então e venceu neste domingo. Pelas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2019, que será em Camarões, jogou fora de casa e derrotou a Suazilândia por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo J.

Com 100% de aproveitamento, a Tunísia encaminha a sua classificação à segunda fase por abrir cinco pontos de vantagem para Suazilândia e Niger, que estão em terceiro e quarto na chave. O segundo lugar é do Egito, que no último sábado goleou o Níger por 6 a 0, em casa, com uma grande atuação do craque Mohamed Salah, do Liverpool, que fez dois gols e deu duas assistências, apesar de ter errado duas cobranças de pênalti.

Outra força da África que venceu neste domingo foi Costa do Marfim, que fora de casa bateu Ruanda por 2 a 1. Com três pontos, os marfinenses estão na vice-liderança do Grupo H, que tem Guiné na ponta com 100% de aproveitamento depois de ganhar da República Central Africana por 1 a 0.

O dia contou com mais sete partidas pelas Eliminatórias da Copa Africana. Os destaques focaram para as vitórias do Mali (3 a 0 contra o Sudão, pelo Grupo C) e de Angola (1 a 0 sobre Botsuana, pelo Grupo I). Os outros resultados foram: Togo 0 x 0 Benin (Grupo D); Etiópia 1 x 0 Serra Leoa (Grupo F); Congo 1 x 1 Zimbábue e Libéria 1 x 1 República Democrática do Congo (ambos pelo Grupo G); e Lesoto 1 x 1 Cabo Verde (Grupo L).