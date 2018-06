Tunísia realiza últimos cortes e confirma 23 convocados para a Copa

A Fifa confirmou nesta segunda-feira os 23 jogadores convocados pela Tunísia para a Copa do Mundo. O técnico Nabil Maaloul havia divulgado uma lista preliminar com 29 nomes em maio e realizou seis cortes para definir o grupo que representará o país em sua quinta Copa do Mundo.

Foram cortados o goleiro Moez Ben Cherifia, os zagueiros Bilel Mohsni e Khalil Chammam, os meias Karim Laaribi e Mohamed Wael El Arbi e o atacante Ahmed Akaichi. Os destaques da convocação são os atletas que atuam no futebol francês, como os atacantes Wahbi Khazri, do Rennes, e Bassem Srarfi, do Nice, e o meio-campista Elyess Skhri, do Montpellier.

A seleção tunisiana, no entanto, disputará o Mundial sem sua principal estrela. O atacante Youssef Msakni, que atua no Al-Duhail, do Catar, ficou de fora da convocação por conta de uma lesão no ligamento do joelho sofrida no último mês. Outra ausência foi o atacante Taha Yassine.

O último teste antes da Copa será contra a Espanha, em 8 de junho, em Krasnodar, já na Rússia. A Tunísia está no Grupo G da Copa do Mundo e estreia na competição dia 18 de junho contra a Inglaterra, em Volgogrado. Completam a chave a Bélgica e o Panamá.

Confira a lista de convocados da Tunísia para a Copa do Mundo:

Goleiros: Aymen Mathlouthi (Al-Batin-ARA), Farouk Ben Mustapha (Al Shabab-ARA) e Moez Hassan (Chateauroux-FRA).

Defensores: Hamdi Nagguez (Zamalek-EGI), Dylan Bronn (La Gontoise-BEL), Rami Bedoui (Etoile du Sahel-TUN), Yohan Ben Alouane (Leicester City), Syam Ben Youssef (Kasimpasa-TUR), Yassine Meriah (CS Sfaxien-TUN), Oussama Haddadi (Dijon-FRA) e Ali Maaloul (Al Ahly-EGI)

Meio-campistas: Elyes Skhiri (Montpellier), Mohamed Amine Ben Amor (Al Ahly-ARA), Ghaylene Chaalali (Esperance of Tunis-TUN), Ahmed Khalil (Club Africain-TUN), Seifeddine Khaoui (Troyes-FRA) e Ferjani Sassi (Al-Nasr-ARA)

Atacantes: Fakhreddine Ben Youssef (Al-Ettifaq-ARA), Anice Badri (Esperance of Tunis-TUN), Bassem Srarfi (Nice), Wahbi Khazri (Rennes-FRA), Naim Sliti (Dijon-FRA) e Sabeur Khelifa (Club Africain-TUN).