Tunísia vence a Zâmbia e lidera o Grupo B da Copa Africana

A Tunísia é, por enquanto, a única equipe a conseguir uma vitória no Grupo B da Copa Africana de Nações. Nesta quinta-feira, pela segunda rodada da chave, o time tunisiano venceu a Zâmbia, de virada, por 2 a 1. No outro jogo do grupo, Cabo Verde e a República Democrática do Congo (ex-Zaire) empataram em 0 a 0.

Como as duas partidas da primeira rodada, no domingo, também terminaram empatadas, a Tunísia lidera, com quatro pontos. República Democrática do Congo e Cabo Verde têm dois pontos, enquanto a Zâmbia soma um. Na última rodada tem Cabo Verde x Zâmbia e Congo x Tunísia.

Em Ebebiyín, Mayuka abriu o placar para a Zâmbia, num chute forte, à queima-roupa, aos 14 minutos do segundo tempo. A Tunísia empatou com Akaichi, após cobrança de escanteio, e virou no último minuto do tempo regulamentar, com Chikhaoui, de cabeça.