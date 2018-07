Tupi contrata técnico Ricardinho para sequência da Série B

Dois dias depois de anunciar a saída de Estevam Soares, a diretoria do Tupi acertou nesta quarta-feira com seu novo treinador para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador Ricardinho é quem terá a difícil missão de livrar o time mineiro do rebaixamento para a Série C.

Sem clube desde que deixou a Portuguesa após a Série A2 do Paulista no primeiro semestre, Ricardinho é aguardado em Juiz de Fora (MG) nesta quinta-feira e faz sua estreia contra o Brasil de Pelotas, no sábado, às 18h30, no estádio Mário Helênio, pela 27ª rodada.

"Quando recebi o convite, resolvi aceitar esse trabalho. Sei o que vamos enfrentar até o final da Série B. Estou muito feliz. Sou um cara do futebol e achei que era o momento de aceitar esse desafio. Estou vindo para o Tupi por acreditar que podemos sair dessa situação", afirmou Ricardinho.

Aos 40 anos, o novo treinador já passou por Ceará, Avaí, Santa Cruz e Portuguesa. Como jogador, Ricardinho defendeu Paraná, Corinthians, São Paulo, Santos, Atlético-MG, Bahia, Besiktas-TUR e a seleção brasileira.

Sem vencer há quatro jogos, o Tupi figura na zona de rebaixamento da Série B, em 18º lugar, com 25 pontos, seis a menos que o Oeste, o 16º colocado.