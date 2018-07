Tupi e Londrina empatam sem gols no jogo de ida das semifinais da Série C Na abertura das semifinais da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado à noite, Tupi e Londrina empataram sem gols, no estádio Mário Helênio, na cidade de Juiz de Fora (MG). Este resultado foi melhor para o time paranaense, que fará o segundo jogo no estádio do Café, no dia 31, sábado, também às 19h30. O empate com gols vai deixar a vaga na decisão com o time mineiro, porque, no caso, marcaria gol fora de casa. Quem ganhar vai à final.