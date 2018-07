Tupi e Mogi Mirim são os primeiros classificados da Série C

Saíram os primeiros classificados às quartas de final da Série C do Brasileiro. Líderes do Grupo B, Mogi Mirim e Tupi garantiram vaga neste domingo, quando foram realizados cinco jogos pela 16ª rodada. Na outra chave, quem comemorou foi o Fortaleza: mesmo sem entrar em campo, o time cearense viu seus rivais tropeçarem e segue tranquilo na liderança.

O Tupi começou a rodada precisando de uma simples vitória para avançar, mas foi além. Com grande atuação no Estádio Mario Helênio, em Juiz de Fora (MG), o time mineiro goleou o São Caetano por 4 a 0. Assim, subiu para 30 pontos e, faltando apenas duas rodadas para o final, abriu oito de vantagem sobre o Guaratinguetá, o primeiro fora do G-4.

Quem também abriu diferença suficiente para se classificar foi o Mogi Mirim. Jogando no Estádio Décio Vitta, em Americana (SP), o time empatou com o Guarani por 3 a 3 e chegou aos 28 pontos, na vice-liderança do Grupo B. Garantiu a vaga pois, em caso de pontuação igual, não pode ser ultrapassado no número de vitórias por nenhum daqueles que estão fora do G-4.

Também neste domingo, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), o Caxias conseguiu grande recuperação ao empatar por 2 a 2 com o Madureira, após estar perdendo o jogo por 2 a 0. O resultado, porém, foi bom apenas para o time carioca, que segue dentro do G4 com 23 pontos - os donos da casa estão em sétimo lugar, com 22 pontos.

No Grupo A, CRB e Botafogo-PB tinham tudo para encostar no líder Fortaleza, que está com 28 pontos. Jogavam em casa e vinham embalados. O que se viu, no entanto, foi um vacilo atrás do outro. No Estádio Rei Pelé, em Maceió, o time alagoano ficou no 1 a 1 com o Águia, chegando aos 24 pontos e assumindo a segunda posição.

Já o Botafogo-PB recebeu o ASA no Estádio Almeidão, em João Pessoa, e perdeu por 2 a 1. Assim, caiu para o terceiro lugar na chave, com os mesmos 24 pontos do CRB, mas saldo de gols pior (4 a 2).

Confira os resultados deste domingo: