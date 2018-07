Tupi empata em Juiz de Fora e mantém invencibilidade na Série C A manhã de domingo teve dois jogos da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, ambos válidos pelo Grupo B, com o Tupi mantendo a invencibilidade. Em Juiz de Fora (MG), a equipe segue na liderança agora com 15 pontos, mas ameaçado de ser ultrapassado pelo Brasil de Pelotas, após empatar por 1 a 1 com outro o time gaúcho, o Juventude, por 1 a 1. No outro confronto, no Vale do Paraíba, o Guaratinguetá perdeu para o mineiro Tombense por 2 a 0.