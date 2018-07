Tupi ganha do ASA e abre vantagem nas quartas de final da Série C do Brasileiro O Tupi-MG largou na frente nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - ao vencer por 2 a 0 o ASA, de Arapicara (AL), neste sábado, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG). Agora no jogo de volta, marcado para o próximo dia 19 no interior de Alagoas, o time mineiro pode perder até por um gol para chegar às semifinais e garantir o acesso para a Série B, em 2016.