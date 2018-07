Tupi goleia Paysandu por 5 a 1 e vence primeira na Série B Nos dias que antecederam a partida desta terça-feira, Ricardo Drubscky admitiu que se sentia pressionado no comando do Tupi depois das duas derrotas nos primeiros jogos. Mas o treinador lavou a alma esta noite, com a goleada sobre o Paysandu, por 5 a 1, no Estádio Mário Helênio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.