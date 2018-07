Tupi permite empate do Londrina no fim e segue na zona de rebaixamento da Série B

Na sua luta para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B, o Tupi empatou com o Londrina por 1 a 1, nesta terça-feira, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG), pela 25.ª rodada. O time mineiro ainda está em 18.º lugar e na zona de degola, mas agora com 24 pontos. O clube paranaense soma 38, ainda fora do G4 - a zona de acesso para a Série A.

O Tupi começou o jogo em alta velocidade e deixou tudo mais fácil ao abrir o placar logo aos cinco minutos. Após levantamento da esquerda feito por Hiroshi, a defesa parou em linha e Octávio entrou sozinho para cabecear no canto esquerdo do goleiro Marcelo Rangel.

Demorou para cair a ficha no Londrina, tanto que quase o time mineiro quase marcou o segundo em lance parecido aos nove minutos. Outro cruzamento vindo da esquerda, cabeçada de Hiroshi e, agora, grande defesa de Rangel.

O Londrina voltou mudado no segundo tempo com o meia Rondinelly no lugar do apagado Fillipe Soutto. Além disso, retornou a campo com a marcação adiantada e quase empatou aos oito minutos em uma bela virada de Alisson Safira, que Rafael Santos rebateu. Aos 13, Zé Rafael arriscou o chute de fora da área e deu susto porque a bola passou perto da trave esquerda do goleiro da casa.

O Tupi não conseguiu segurar a pressão e se retraiu totalmente em seu campo defensivo. Rondinelly, de falta, quase empatou aos 26 minutos. Ele cobrou em curva, a bola subiu, passou pelas costas do goleiro Rafael Santos e tocou na trave.

O tempo passava e a pressão aumentava. O empate ficou inevitável. Saiu aos 39 minutos, após escanteio e toque de cabeça de Alisson Safira, que desviou na barriga de Recife e entrou. Quase Zé Rafael virou aos 43, em jogada individual, quando invadiu a área, chutou forte e Rafael Santos deu um tapa por cima do travessão.

Neste final de semana, pela 26.ª rodada, o Tupi vai pegar o Oeste, em Osasco (SP), neste sábado, às 16 horas, mesmo horário em que o Londrina vai receber o Ceará, no estádio do Café, em Londrina (PR).