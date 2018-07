Tupi vence e fica em vantagem na final da Série D

Apesar de precisar reverter a vantagem do Tupi para ficar com o título da Série D, o Santa Cruz conta com uma grande arma para vencer o jogo de volta em Recife: o Estádio do Arruda deve receber mais de 50 mil torcedores. Independente de quem for o campeão, os dois times já garantiram o acesso para a Série C de 2012, assim como Cuiabá e Oeste.

O primeiro tempo da final deste domingo foi muito truncado, prevalecendo o sistema de marcação dos dois times. Mas o Tupi conseguiu marcar seu gol já no finalzinho, com o atacante Ademilson. Ele foi lançado aos 42 minutos, fez boa jogada individual, invadiu a área e bateu na saída de Tiago Cardoso, que nada pôde fazer no lance.

O Santa Cruz voltou melhor para o segundo tempo e pressionou de todos os lados, em busca do gol de empate. O Tupi ficou recuado e correu alguns riscos, mas teve a sorte ao seu lado e comemorou muito a vitória ao lado de sua torcida. Agora, porém, a decisão do título será no Estádio do Arruda, domingo que vem, em Recife.