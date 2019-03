Tupi x Cruzeiro: como assistir ao vivo ao jogo pelo Mineiro

O Cruzeiro joga neste sábado contra o Tupi, às 16h (horário de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro, em um confronto de duas equipes em situações completamente opostas. O jogo será realizado no estádio Municipal de Juiz de Fora.

Transmissão de Tupi x Cruzeiro

Tupi x Cruzeiro terá transmissão ao vivo do SporTV e do canal Premiere, além de acompanhamento em tempo real do Estado. O Cruzeiro é o terceiro colocado do Campeonato Mineiro, com 19 pontos, enquanto o Tupi amarga a lanterna da competição, com quatro pontos.

O Cruzeiro, de Mano Menezes, vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Tombense, no domingo passado. Na quarta-feira, a equipe iria enfrentar o Deportivo Lara, mas o jogo foi adiado para quinta e depois postergado para o dia 27, porque o time venezuelano não conseguiu chegar em Belo Horizonte, devido às dificuldades para deixar o País.

Já o Tupi luta desesperadamente contra o rebaixamento. A equipe de Juiz de Fora precisa vencer e torcer por outros resultados, já que está há quatro pontos para sair da zona de rebaixamento e restam apenas duas rodadas. Depois de enfrentar o Cruzeiro, o time pega o URT, que é o penúltimo na tabela.

Jogos restantes do Campeonato Mineiro

Sábado

16h Guarani x Tombense

16h Tupi x Cruzeiro

16h Villa Nova x URT

17h Patrocinense x Boa Esporte

Domingo

11h Caldense x Tupynambás

16h Atlético x América