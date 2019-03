Tupynambás x Atlético: onde assistir ao vivo ao jogo do Mineiro

Tupynambás e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Municipal de Juiz de Fora, pela 11ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. Para o Galo, o jogo tem pouca importância, mas vale muito para o time de Juiz de Fora.

Tupynambás x Atlético terá transmissão dos canais SporTV 2 e Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. O Atlético já tem assegurado a primeira colocação com 25 pontos. Já o Tupynambás precisa vencer para não depender de outros jogos e se garantir na próxima fase. Uma derrota ou empate, dependerá de uma combinação de resultados para avançar de fase.

Os oito primeiros colocados se enfrentam nas quartas de final em jogos de mata-mata. Os duelos serão: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º. Já são cinco times assegurados na próxima fase: Atlético, Cruzeiro, América, Boa Esporte e Caldense.

Patrocinense, Tupynambás, Villa Nova, Tombense e Guarani disputam as três vagas restantes. O URT não tem chance de classificação, mas precisa da vitória e torcer por um tropeço do Guarani para escapar do rebaixamento. Já o Tupi não tem como escapar da queda para a segunda divisão.

O Atlético venceu o América na última rodada, por 3 a 2, com destaque para dois gols do atacante Alerrandro, feitos que o deixaram na artilharia da competição, com sete gols. Já o Tupynambás foi derrotado por 3 a 0 pela Caldense e se complicou na classificação.