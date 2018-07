Turbulência na volta a São Paulo assusta a equipe do Corinthians

A delegação do Corinthians passou por momentos de pânico no voo entre Bogotá, na Colômbia, e São Paulo. Fortes turbulências no retorno ao Brasil assustaram bastante os passageiros.

O zagueiro Gil, que fazia tratamento no avião para cuidar de uma pancada que levou na panturrilha no jogo contra o Once Caldas, quarta-feira, em Manizales, era um dos jogadores mais assustados.

O Corinthians chegou ao Brasil na madrugada desde sexta-feira, depois de cerca de 12 horas de viagem. A delegação deixou Manizales de ônibus, foi até a cidade de Pereira e depois pegou um avião até Bogotá, de onde partiu para o Brasil.

O Corinthians enfrenta Botafogo neste sábado, no Itaquerão, pelo Campeonato Paulista. Tite deve escalar apenas dois titulares: Guerrero e Fábio Santos, que cumpriram suspensão diante do Once Caldas e não viajaram para a Colômbia. Na quarta-feira, a equipe faz o primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores contra o São Paulo, também em casa.