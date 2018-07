Turco Cuneyt Cakir será árbitro da final entre Corinthians e Chelsea

YOKOHAMA - A Fifa escolheu nesta sexta-feira o árbitro turco Cuneyt Cakir para apitar a final do Mundial de Clubes, entre Corinthians e Chelsea, no domingo, a partir das 8h30 (horário de Brasília), em Yokohama, no Japão. Os auxiliares serão Bahattin Duran e Tarik Ongun, também da Turquia.

Atualmente com 36 anos, Cakir é árbitro do quadro da Fifa desde 2006. Ele já apitou um jogo nesta edição do Mundial, ainda pelas quartas de final, quando o mexicano Monterrey ganhou do sul-coreano Ulsan Hyundai por 3 a 1 e avançou para enfrentar o Chelsea nas semifinais.

O turco também já apitou um jogo importante na história do Chelsea. Cakir foi o árbitro da semifinal da última edição da Liga dos Campeões da Europa, quando o time inglês empatou com o favorito Barcelona na Espanha, por 2 a 2, e conseguiu a vaga na final para depois faturar o título.

Outro jogo de destaque na carreira do árbitro turco foi a semifinal da última edição da Eurocopa, entre Portugal e Espanha, em junho passado, na Ucrânia. Naquele jogo, a seleção espanhola ganhou nos pênaltis e avançou para a final, quando acabaria sendo a grande campeã.