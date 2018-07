Turco e francês apitam semifinais da Eurocopa

Ambos já participaram de dois jogos nesta edição da Eurocopa. Cuneyt Cakir foi o árbitro da vitória da Ucrânia por 2 a 1 sobre a Suécia, em Kiev, e do triunfo da Itália por 2 a 0 sobre a Irlanda, em Poznan, em duelos válidos pela fase de grupos do torneio continental.

Lannoy apitou um dos jogos da Alemanha nesta Eurocopa. O francês arbitrou a vitória alemã por 1 a 0 sobre Portugal, em Lviv, além do triunfo da República Checa por 2 a 1 sobre a Grécia, em Wroclaw.

Na Copa do Mundo de 2010, Lannoy teve arbitragem polêmica na vitória da seleção brasileira por 3 a 1 sobre a Costa do Marfim. O francês validou um gol ilegal do atacante Luís Fabiano e expulsou o meia Kaká na partida realizada em Johannesburgo.