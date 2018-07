Turista está desaparecido após cair de navio em Natal

NATAL - Um turista que viajava em um navio da MSC Cruzeiros caiu no mar na tarde desta quarta-feira. A maioria dos passageiros era de mexicanos que vieram ao Brasil para a Copa do Mundo e viajavam de Fortaleza para o Recife.

O acidente aconteceu na costa do Rio Grande do Norte. A Capitania dos Portos não confirma a nacionalidade do passageiro acidentado.

O comando do 3.° Disitrito Naval, responsável pela região, emitiu alerta para as embarcações da área e enviou o navio Macau para auxiliar nas buscas.

O plano original da viagem era de ancorar em Natal antes de seguir para a capital pernambucana, mas a manobra não foi possível porque o navio não passaria sob uma das pontes da cidade, com altura menor do que a necessária.