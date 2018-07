Turma da Mônica homenageia centenário do Palmeiras

Palmeirense de coração, a filha do criador da Turma da Mônica Mauricio de Sousa, Marina de Sousa, também deixou sua homenagem no centenário do clube. Ela, que já fez desenhos em outras datas comemorativas, como quando a contagem para os 100 anos se iniciou, vestiu os personagens da turma de verde e branco para a data comemorativa.

Segundo Marina, os personagens retratados no desenho já são conhecidos do público como torcedores. "Eu fiz os três personagens que mais representam o Palmeiras. O Cebolinha sempre está de verde, todos já o conhecem por torcer para o Palmeiras, o porquinho é o símbolo do time e a Marina, que é a minha personagem", conta Marina.

Maurício de Sousa também deixou sua contribuição: vestiu o personagem com a camisa alviverde, dando o 'palabéns' com a já conhecida troca do 'r' pelo 'l'.