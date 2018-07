Turquia anuncia técnico Fatih Terim para vaga de Avci Dois dias depois de anunciar a demissão de Abdullah Avci a Federação Turca de Futebol (TFF) acertou a contratação de Fatih Terim como novo técnico da seleção nacional. O treinador assume com a tarefa de reerguer a equipe e melhorar a fraca campanha nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo do ano que vem.