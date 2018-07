Turquia bate Croácia e embola classificação no Grupo I das Eliminatórias

A seleção turca obteve um excelente resultado nesta terça-feira ao aproveitar o apoio de sua torcida e derrotar a Croácia por 1 a 0, em Eskisehir, pela oitava rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo da Rússia.

O resultado embolou ainda mais a classificação da chave porque, em outra partida, também contando com o apoio de sua torcida, a Islândia venceu a Ucrânia por 2 a 0, em Reykjavik.

A Croácia, assim, se manteve líder, com 16 pontos, os mesmos da Islândia. Em seguida aparecem Ucrânia e Turquia, ambas com 14. As quatro seleções ainda têm chances de ir ao Mundial de 2018.

Mesmo jogando fora, a Croácia começou melhor e desperdiçou três boas chances com menos de dez minutos, mas viu a Turquia equilibrar o duelo e quase abrir o placar no primeiro tempo. A boa atuação dos goleiros e a falta de pontaria, contudo, mantiveram o placar em 0 a 0.

O segundo tempo começou em ritmo mais lento e parecia que a Croácia seguraria o empate. Mas, aos 30, o goleiro Subasic espalmou chute fácil para o meio da área. E o atacante Cenk Tosun aproveitou o rebote para manter a Turquia com chances de classificação.

Outra seleção a aproveitar o mando foi a Islândia. Depois de um primeiro tempo apático, a equipe chegou ao triunfo com dois gols de Gylfi Sigurdsson, meia-atacante do Everton, aos dois e aos 21 da etapa final.

A rodada contou ainda com uma partida envolvendo duas seleções que não têm mais chances de classificação. E a Finlândia, mesmo jogando fora de casa, superou Kosovo por 1 a 0, com gol de Teemu Pukki.

As quatro seleções vão definir a classificação nas últimas duas rodadas, que serão disputadas em 6 e 9 de outubro. E a Croácia praticamente se garante na Copa se vencer suas partidas, contra a Finlândia, em casa, e a Ucrânia, fora. Já a Islândia encara a Turquia, em Eskisehir, e recebe Kosovo.