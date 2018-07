Turquia prende mais de 70 torcedores após confusão O ministro do Interior da Turquia confirmou nesta sexta-feira que a polícia invadiu casas e prendeu 72 torcedores suspeitos de envolvimento em chantagem, ameaças e outros crimes. Muammer Guler disse que os torcedores do Fenerbahce, Galatasaray e Besiktas são suspeitos de chantagear seus clubes com ameaças de violência em jogos, o que poderia provocar multas e outras penalidades aos clubes.