Turquia vence em casa e complica a Holanda nas Eliminatórias da Euro

A Holanda pode ficar fora da Eurocopa do próximo ano na França. A seleção turca venceu neste domingo os holandeses em Konya, por 3 a 0, e complicou muito a situação do adversário. Para obter a vaga na repescagem, a Holanda, que tem 10 pontos, precisa agora vencer seus dois últimos jogos, em outubro, pelo Grupo A, contra Casaquistão, fora de casa, e República Checa, em casa, e torcer para que a Turquia, com 12, tropece nos duelos contra os dois primeiros da chave, checos e islandeses.

No confronto em Konya, a Turquia mostrou sua força e deixou clara a intenção de participar da repescagem e garantir a vaga para a Euro 2016. Em uma atuação convincente, os turcos abriram o marcador logo aos 8 minutos, com Oguzhan Ozyakup. Arda Turan, do Barcelona, ampliou aos 26 do primeiro tempo. Com um controle maior de bola e melhor organizada que a confusa Holanda no segundo tempo, a Turquia definiu o placar aos 41, com Burak Yilmaz, para deixar os holandeses por um fio nas Eliminatórias da Euro.

Em outro duelo pelo Grupo A, a República Checa carimbou seu passaporte na Euro da França ao vencer a Letônia por 2 a 1 fora de casa. Com gols de Limbersky e Darida para os visitantes e Zjuzins para os donos da casa, os checos chegaram aos 19 pontos e não podem mais ser alcançados por Turquia e Holanda.

NORUEGA NA PONTA

Pelo Grupo H, a Noruega voltou a entrar na briga pela vaga ao bater a Croácia, em Oslo, por 2 a 0. Com gols de Jo Inge Berget, os noruegueses assumiram a liderança da chave, com 16 pontos. Os croatas continuam em segundo lugar com 15 pontos, mas com pontuação sub judice por problemas relacionados a manifestações xenófobas em jogos das Eliminatórias.

No outro confronto da chave, Malta e Azerbaijão ficaram no empate por 2 a 2. Michael Mifsud e Alfred Effiong marcaram para os anfitriões e Rahid Amirquliev fez os gols dos visitantes.

Pelo Grupo B, País de Gales e Israel não saíram do empate sem gols. Com o resultado, o time de Gales chegou a 18 pontos e manteve a liderança da chave. Israel subiu para 13 pontos e continua em terceiro lugar, brigando pelo menos por uma vaga na repescagem classificatória para a Euro da França.